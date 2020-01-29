الجامعة العربية: وقف التدخل بالعراق يساعد في حل أزمته

2020/01/29 | 18:43

اخبار السعودية )- أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الأوضاع في العراق تُثير القلق والانزعاج، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة المواجهات وأعمال العنف وبالذات ضد المتظاهرين السلميين بما يُهدد السلم الأهلي

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