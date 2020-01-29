وزير الداخلية السعودي: حريصون على تقديم الرعاية الكاملة للحجاج

2020/01/29 | 20:12

اخبار السعودية )- أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، حرص بلاده على تقديم الرعاية الكاملة للحجاج والمعتمرين والزوار.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج العليا بحضور الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والعمرة.

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