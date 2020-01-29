تجدد الاشتباكات وسط بغداد.. ودعوات لإقالة مسؤولين جنوباً

2020/01/29 | 20:47

اخبار السعودية )- تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مساء الأربعاء، في ساحتي الوثبة والخلاني وسط العاصمة بغداد، بينما أكدت المصادر أن الهدوء النسبي لا يزال مسيطراً على ساحة التحرير.وفي محافظة واسط جنوب

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