لأول مرة... مشاركة نسائية في بطولة للبلوت بالرياض

2020/01/29 | 21:45

اخبار السعودية )- تشهد بطولة «شتاء الرياض للبلوت» التي ستنطلق الأسبوع المقبل أول مشاركة للعنصر النسائي في هذا النوع من المنافسات بالسعودية.ورصدت هيئة الترفيه للبطولة التي ستقام وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 13 فبراير (شباط) المقبل في «واجهة الرياض»، جوائز تصل قيمتها إلى أكثر من مليوني ريال سعودي.وتشكّل مشاركة العنصر النسائي إضافة جديدة للبطولة التي استهدفت في نسخها الماضية فئة الرجال، ودعت هيئة الترفيه جميع عشاق اللعبة إلى المسارعة في التسجيل، وعدم تفويت الفرصة.ويتوقع أن يشارك في البطولة أكثر من 16 ألف لاعب ولاعبة، بحسب ما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في وقتٍ سابق.

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