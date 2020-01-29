إطلاق الرصاص الحي بكربلاء.. وتجدد الاشتباكات في بغداد

2020/01/29 | 21:48

اخبار السعودية )- تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مساء الأربعاء، في ساحتي الوثبة والخلاني وسط العاصمة بغداد، بينما أكدت المصادر أن الهدوء النسبي لا يزال مسيطراً على ساحة التحرير.بينما في كربلاء، أطلقت

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