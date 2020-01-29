معرة النعمان... كانت!

2020/01/29 | 22:16

اخبار السعودية )- معرة النعمان، التي كانت معقلا رئيسيا للمظاهرات ومفعمة بالحياة في السنوات السبع الماضية، تحولت اليوم إلى مدينة أشباح مع سيطرة قوات النظام السوري عليها.ولم يبق منها سوى جدران لا تزال تحمل شعارات يتيمة رفعها شبان معارضون يوماً ما.

وسميت المدينة بهذا تيمنا بأبي العلاء، وهو أحمد بن عبد الله بن سليمان، ولد في معرة النعمان في عام 973، وفقد بصره في سن مبكرة بعد إصابته بالجدري، لكن ذلك لم يحل دون طلبه العلم.



وأبو العلاء من الأبرز بين أقرانه العرب والشعراء العباسيين، وعُرف بالزهد والتقشف وكونه نباتياً، وأطلق عليه لقب «رهين المحبسين»، نظراً إلى فقدانه البصر وبقائه في المنزل أعواماً طويلة.

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