الأمم المتحدة تطالب بوقف المعارك في محيط إدلب

2020/01/29 | 22:16

اخبار السعودية )- قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكووك اليوم (الأربعاء) إن المعارك حول مدينة إدلب شمال غربي سوريا «يجب أن تتوقف»، محذراً أمام مجلس الأمن الدولي من تفاقم «كارثة إنسانية» في المنطقة.وأكد المسؤول الأممي «على أطراف النزاع ومن لهم تأثير عليها، أن توقف المعارك فوراً.إذا لم تتوقف أعمال القتال الحالية، سنكون أمام كارثة إنسانية أكثر خطورة».وأعلن النظام السوري الأربعاء استعادته مدينة معرة النعمان الاستراتيجية بعد أسابيع من الهجمات على منطقة إدلب التي تسيطر عليها تنظيمات متطرفة وفصائل أخرى معارضة.وقال لوكووك «مئات آلاف المدنيين في خطر ويحاولون الفرار».

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