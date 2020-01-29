بيان أممي يدعو لحل يمني شامل وخفض التصعيد

2020/01/29 | 23:18

اخبار السعودية )- انتظر أعضاء مجلس الأمن لساعات، اليوم الأربعاء، موافقة روسيا على مشروع بيان اقترحته بريطانيا للتعبير عن «القلق البالغ» من تصعيد جماعة الحوثي المدعومة من إيران لأعمال العنف في عدد من المحافظات اليمنية، داعياً إلى «الكف فوراً» عن الأعمال العدائية.ويؤكد مشروع بيان مجلس الأمن الذي وضع تحت الإجراء الصامت حتى الساعة الخامسة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة بتوقيت غرينيتش) على «ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن».وفي حال عدم اعتراض أي دولة من الأعضاء عليه يصبح بحكم الصادر عن مجلس الأمن.ولكن دبلوماسيين لفتوا إلى أن «روسيا مترددة في الموافقة على مشروع البيان المقترح».

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