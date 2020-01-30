العراق.. اتجاه لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة

2020/01/29 | 23:52

اخبار السعودية )- أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" مساء الأربعاء، بحسم مرشح رئاسة الوزراء العراقية.مضيفة أنه سيتم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.هل زالت الشروط التعجيزية؟كان مصدر في الرئاسة العراقية، أعلن قبل

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