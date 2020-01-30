وزير الخارجية السعودي يزور بلغاريا ويبحث مع مسؤوليها تعزيز التعاون

2020/01/30 | 00:51

اخبار السعودية )- استقبل الرئيس البلغاري رمين راديف ورئيس مجلس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، الأربعاء، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الذي يقوم بزيارة رسمية لصوفيا.ونقل الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبالين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الرئيس رمين راديف، وتمنياتهما لبلغاريا بالمزيد من التقدم والازدهار.وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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