بناء أول محطة لتحلية المياه بتقنية «القبة الشمسية» في «نيوم»

2020/01/30 | 00:51

اخبار السعودية )- وقّعت شركة «نيوم»، الأربعاء، اتفاقية مع شركة «سولار واتر» لبناء أول محطة لتحلية المياه بتقنية «القبة الشمسية»، شمال غربي السعودية.وأوضحت الشركة أنها «ستعتمد على تقنية رائدة للطاقة الشمسية لإنتاج مياه نظيفة عذبة منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، كخطوة لتعزيز مكانة (نيوم) كوجهة عالمية جديدة، ومركز (واعد للابتكار والحفاظ على البيئة)، ودور هذه المنطقة كمسرع للتقدم البشري».

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