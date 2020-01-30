اتجاه لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة.. ومحتجو العراق: مرفوض

2020/01/30 | 00:54

اخبار السعودية )- أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" مساء الأربعاء، بحسم مرشح رئاسة الوزراء العراقية.مضيفة أنه سيتم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.كما أفادت مصادر العربية بأن ائتلاف دولة القانون يرفض ترشيح محمد

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