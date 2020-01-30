2020/01/30 | 00:54
(اخبار السعودية)- أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" مساء الأربعاء، بحسم مرشح رئاسة الوزراء العراقية.
مضيفة أنه سيتم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.كما أفادت مصادر العربية بأن ائتلاف دولة القانون يرفض ترشيح محمد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتجاه لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة.. ومحتجو العراق: مرفوض) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مضيفة أنه سيتم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.كما أفادت مصادر العربية بأن ائتلاف دولة القانون يرفض ترشيح محمد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتجاه لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة.. ومحتجو العراق: مرفوض) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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