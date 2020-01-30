اهتمام عالمي بـ{خطة ترمب» ... وتباينات

2020/01/30 | 01:52

اخبار السعودية )- برز اهتمام عالمي واسع بالخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في منطقة الشرق الأوسط، أول من أمس، إلا أن التباين كان واضحاً في المواقف.فقد تلقى الإسرائيليون الخطة بترحيب واسع النطاق فيما ندد بها الفلسطينيون ورفضوها بشدة.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن وفداً شكّله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيتوجّه إلى قطاع غزة خلال أيام لإجراء محادثات مع حركة «حماس» لتجاوز الانقسام، بما يسمح للرئيس نفسه بزيارة القطاع لاحقاً.



وجاء هذا بعد اتصال هاتفي أجراه رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، مع الرئيس عباس، ودعاه فيه إلى لقاء فوري من أجل التصدي لخطة ترمب.

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