توتر روسي ـ تركي إزاء انتهاكات هدنة إدلب

2020/01/30 | 01:52

اخبار السعودية )- احتدم التوتر بين موسكو وأنقرة إزاء انتهاكات «اتفاق سوتشي» لوقف النار في إدلب التي تتقدم فيها قوات النظام السوري.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، روسيا، بعدم احترام الاتفاقيات الموقعة مع بلاده بشأن شمال محافظة إدلب، وقال لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من السنغال أمس: «أبرمنا مع روسيا هذه الاتفاقيات، إذا كانت روسيا لا تحترمها فسنفعل الأمر نفسه.



للأسف في الوقت الحالي روسيا لا تحترمها».



وأضاف: «لم يتبقَّ شيء اسمه مسار آستانة».

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