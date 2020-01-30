توافق على علاوي لتشكيل حكومة العراق.. والمحتجون: مرفوض

2020/01/30 | 06:34

اخبار السعودية )- أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" مساء الأربعاء، بحسم اسم مرشح لرئاسة الوزراء العراقية، مضيفة أنه سيتم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.في المقابل، أعلن ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي(رئيس

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