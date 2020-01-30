"يغري الشباب ململماً شتاته".. صورة واضحة لزعيم داعش

2020/01/30 | 09:40

اخبار السعودية )- منذ مقتل أبو بكر البغدادي في أكتوبر الماضي وحتى اليوم، وتنظيم داعش الإرهابي يعيد تشكيل نفسه مع قائده الجديد، وذلك بحسب ما أفادت تقارير إعلامية كثيرة.التنظيم الأشنع إرهابا بدأ بإعادة ترتيب صفوفه في

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