توتر وسط بغداد.. قنبلة يدوية تصيب ضابطاً عراقياً

2020/01/30 | 10:11

اخبار السعودية )- بعد أن شهد وسط بغداد، ليل الأربعاء- الخميس، تجمعات لعدد من المتظاهرين الذين جددوا رفضهم لأي مرشح جديد من الأحزاب لا سيما اسم محمد علاوي، الذي أفيد بوجود توافق عليه واتجاه لترشيحه، أعلنت قيادة عمليات

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