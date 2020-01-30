2020/01/30 | 12:43

اخبار السعودية )- رصد تلسكوب «دانيال إينوي» الشمسي الموجود بجزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية لقطات غير مسبوقة لسطح الشمس تظهر تفاصيل دقيقة وواضحة جدا له.ونقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية، مقطع فيديو وصورا التقطها التلسكوب تظهر مجموعة من الهياكل الذهبية التي تشبه الخلايا، تغطي سطح الشمس، وكل هيكل منهم يعادل تقريبا حجم ولاية تكساس الأميركية.وأكد علماء الفلك أن هذه الهياكل تحمل كتلا من البلازما، تصل درجة حرارتها إلى نحو 6000 درجة مئوية، حيث تظهر في الفيديو وكأنها تطلق الحرارة من داخل الشمس إلى سطحها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد... تلسكوب يرصد لقطات غير مسبوقة للشمس) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد... تلسكوب يرصد لقطات غير مسبوقة للشمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).