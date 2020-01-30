ممثلو ادعاء يابانيون يصدرون مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن

2020/01/30 | 12:43

اخبار السعودية )- قالت وكالة كيودو للأنباء إن ممثلي ادعاء في العاصمة اليابانية طوكيو أصدروا اليوم (الخميس) مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.وأضافت أن الادعاء أصدر أيضا مذكرة اعتقال بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية وشخص آخر للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب غصن إلى خارج اليابان، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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