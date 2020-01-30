مقتل 10 مدنيين خلال ضربات روسية في إدلب

2020/01/30 | 14:16

اخبار السعودية )- قتل عشرة مدنيين جراء ضربات شنتها طائرات روسية على مدينة أريحا في جنوب محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس.وأوضح المرصد أن إحدى الغارات استهدفت عند منتصف الليل محيط فرن في مدينة أريحا ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين بينهم 5 نساء وطفل، فيما قتل الآخرون في غارات على مشفى جراحي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.وترتفع بذلك حصيلة قتلى الضربات الجوية التي تنفذها روسيا، إلى 21 مدنيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب المرصد.

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