توتر وسط بغداد.. اشتباكات في الخلاني والوثبة

2020/01/30 | 14:18

اخبار السعودية )- بعد أن شهد وسط بغداد، ليل الأربعاء، تجمعات لعدد من المتظاهرين الذين جددوا رفضهم لأي مرشح جديد من الأحزاب لا سيما اسم محمد علاوي، الذي أفيد بوجود توافق عليه واتجاه لترشيحه، تجددت الاشتباكات بين

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