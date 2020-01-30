تعرف على أفضل مكان بالطائرة لتجنب الإصابة بـ«كورونا»

2020/01/30 | 14:47

اخبار السعودية )- قال خبراء من جامعة إيموري الأميركية إن المكان الأكثر أماناً على متن طائرة لتجنب انتقال فيروس «كورونا» الجديد إليك من مسافر آخر مصاب، هو المقعد المجاور للنافذة.وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد صمم الخبراء نموذجاً لحركة الركاب في الطائرة لإظهار كيف يمكن أن تنتشر الفيروسات، ووجدوا أن الأشخاص الذين يجلسون في الممرات هم أكثر عرضة لتلقي العدوى من الركاب المصابين.وصرح الخبراء للصحيفة قائلين إن الركاب الذين يشعرون بالقلق من الإصابة بفيروس كورونا يجب عليهم أن يبقوا في مقاعدهم، وأكدوا أنه «كلما انتقلت في أنحاء الطائرة، كلما زاد احتمال وجودك بالقرب من شخص مصاب بالفيروس».

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