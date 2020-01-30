«أنا لست فيروساً»... فرنسيون آسيويون يردون على المضايقات العنصرية بسبب «كورونا»

2020/01/30 | 14:47

اخبار السعودية )- لجأ الآسيويون الفرنسيون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من ردود الفعل العنيفة ضدهم بعد تفشي فيروس كورونا الصيني، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).وشهدت الصين بالفعل أكثر من 7 آلاف إصابة بالفيروس الذي نجم عنه وفاة نحو 170 شخصاً، وتم تأكيد وجود أربع حالات في فرنسا.وظهرت بعض أشكال العنصرية المعادية للآسيويين في المملكة المتحدة وأماكن أخرى، واشتكى الآسيويون الفرنسيون بالتحديد من سوء المعاملة في وسائل النقل العام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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