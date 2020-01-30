فيديو.. هتافات ضد العامري والصدر وذيول إيران في كربلاء

2020/01/30 | 14:49

اخبار السعودية )- تجددت التظاهرات في العراق الخميس رفضاً للأنباء التي أشارت في وقت سابق إلى التوافق على اسم محمد علاوي لرئاسة الحكومة، بعد شهرين من استقالة عادل عبد المهدي.وشهدت مدينة كربلاء (الفرات الأوسط) خروج عدد من

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