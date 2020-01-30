أول وزيرة تستقيل من حكومة صباح الخالد قبل أيام من طرح الثقة

2020/01/30 | 16:20

اخبار السعودية )- قبل أربعة أيام من جلسة طرح الثقة في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، تقدّمت اليوم (الخميس)، وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري باستقالتها، كأول وزيرة يتم استجوابها واستقالتها في حكومة الشيخ صباح الخالد الصباح، منذ تشكيلها في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم، صدور مرسوم بقبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري.

وقال المزرم، إنه صدر أيضاً مرسوم بتعيين المهندس وليد الجاسم وزيراً للشؤون الاجتماعية بالوكالة بالإضافة إلى عمله.

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