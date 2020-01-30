الاتحاد الأوروبي يحتضن مؤتمراً مهماً حول القضية الأحوازية

2020/01/30 | 17:22

اخبار السعودية )- بحضور عدد من البرلمانيين الأوروبيين والبرلمانيين العرب ووفود أحوازية وأخرى تابعة للشعوب غير الفارسية، افتتح اليوم في الساعة التاسعة صباحاً، بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مؤتمر «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز».

افتتح المؤتمر فعالياته بكلمة لعضو البرلمان الأوروبي فولفيو مارتيوتشيلو، تضمنت عرضاً لانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، ودوره الإرهابي على المستويين الإقليمي والدولي.



وخاطب مارتيوتشيلو الأحوازيين قائلاً: «نحن اليوم معكم، ولن نترككم وحدكم، وقد وجّه الإيرانيون لنا سؤالاً: لماذا تقيمون مناسبة للأحوازيين في مقر الاتحاد الأوروبي؟ وقلنا لهم: نحن مع القضايا العادلة».

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