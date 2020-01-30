قوات النظام تتقدم شمال غربي سوريا وسط مزيد من القتلى المدنيين

2020/01/30 | 17:22

اخبار السعودية )- قتل عشرة مدنيين في غارات جوية استهدفت مدينة في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا حيث تواصل قوات النظام تقدمها على الأرض وتقترب تدريجياً من تحقيق هدفها باستعادة كامل طريق دولي استراتيجي.واتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان موسكو بتنفيذ الغارات، الأمر الذي نفته الأخيرة.ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تشهد مناطق خارجة عن سيطرة دمشق في محافظة إدلب وجوارها، حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين، تصعيداً عسكرياً لقوات النظام وروسيا، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

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