«مصر للطيران» ستعلق رحلاتها مع الصين بسبب «كورونا»

2020/01/30 | 17:53

اخبار السعودية )- قالت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان اليوم الخميس، إن «شركة مصر للطيران» ستعلق جميع رحلاتها من وإلى الصين بدءاً من بعد غد (السبت) بسبب تفشي فيروس «كورونا».وذكرت الوزارة في البيان أن الشركة قررت «تعليق رحلاتها بين (مطاري) القاهرة والمطارات الصينية اعتباراً من بعد غد السبت ولحين إشعار آخر، وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.وتزداد المخاوف إزاء انتشار الفيروس الشبيه بالإنفلونزا، والذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين، مع وصول عدد الوفيات الناجمة عنه إلى 170.وحذرت دول كثيرة مواطنيها من السفر إلى الصين.

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