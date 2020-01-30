هل تردّ إيران في إدلب؟

2020/01/30 | 19:26

اخبار السعودية )- قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ميليشيات تابعة لإيران تشارك مع قوات النظام السوري في معارك السيطرة على إدلب في شمال غربي البلاد، ما يُعتقد أنه في إطار «رد» طهران على اغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني في بغداد بداية الشهر الجاري.

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