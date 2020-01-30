كوشنر: واشنطن تفضّل أن تجري إسرائيل انتخاباتها قبل ضم المستوطنات

2020/01/30 | 19:26

اخبار السعودية )- قال جاريد كوشنر، المستشار البارز في البيت الأبيض وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن واشنطن ترغب أن تنتظر إسرائيل إلى ما بعد انتخاباتها المقررة في الثاني من مارس (آذار) قبل أن تقوم بأي تحرك نحو ضم مستوطنات الضفة الغربية.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، عندما سئل كوشنر، في مقابلة بالفيديو مع «جي.



زيرو ميديا» التابعة لمؤسسة «أوراسيا غروب» لتحليل الأخطار السياسية، هل ستدعم واشنطن إسرائيل إذا مضت قدما وضمت المستوطنات؟ أجاب: «لا لقد اتفقنا معهم على تشكيل فريق فني للشروع في الدراسة والأخذ بالخريطة المتصورة».

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