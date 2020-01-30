2020/01/30 | 20:28

اخبار السعودية )- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أن الخطة الأميركية التي رفضها الفلسطينيون هي «فرصة فريدة» لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولم يأت الرئيس الروسي في مستهل لقائه بنتنياهو في الكرملين على أي ذكر للخطة التي كشفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، فيما تعد روسيا من الوسطاء التاريخيين في هذا الصراع.

وقال نتنياهو «أنت أول رئيس أتحدث معه» عن الخطة التي عرضها ترمب، مضيفاً: «أعتقد أننا أمام فرصة فريدة هنا وأريد التحدث معك عن ذلك، وبالطبع أن أسمع رأيك».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو لبوتين: خطة ترمب «فرصة فريدة» للسلام) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو لبوتين: خطة ترمب «فرصة فريدة» للسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).