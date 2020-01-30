ماكرون يشكر مؤرخاً فضح الإنكار التركي لإبادة الأرمن

2020/01/30 | 20:28

اخبار السعودية )- هنَّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، المؤرخ التركي تانير أكشام، مؤلف كتاب يُثبت صحة «برقيات» عثمانية أمرت بتنفيذ الإبادة الأرمنية التي تعتبرها أنقرة مزيفة، لـ«فضحها إنكار» السلطات التركية للأمر.

وأثناء عشاء سلَّم خلاله المجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية في فرنسا، المؤرخ التركي «ميدالية الشجاعة»، قال ماكرون لأكشام، مؤلف كتاب «أوامر بالقتل»: «لقد فضحتم الإنكار» التركي للإبادة.

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