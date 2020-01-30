هادي يطّلع على سير العمليات القتالية في مقر قيادة التحالف

2020/01/30 | 22:32

اخبار السعودية )- عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اجتماعاً مع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، والقادة المختصين في القوات المشتركة تضمّن الوقوف على سير الموقف العام والاطلاع على مختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات في محافظات مأرب والجوف وصنعاء، وعبر تواصل تلفزيوني وعملياتي مباشر بالقيادات الميدانية ممثلةً بوزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، والمفتش العام اليمني اللواء ركن عادل القميري، وقائد العمليات المشتركة اليمنية اللواء ركن صغير عزيز، وقائد التحالف بمأرب اللواء الركن عبد الحميد المزيني، وفقاً لما

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