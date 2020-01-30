عريقات: خطة ترمب للسلام هي خطة نتنياهو... وشرعنة الاستيطان جريمة حرب

2020/01/30 | 22:32

اخبار السعودية )- أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، اليوم (الخميس)، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط هي ذاتها خطة طاقم المفاوضات الإسرائيلي التي قدمها للجانب الفلسطيني قبل عامين.

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