موسكو تفرج عن إسرائيلية - أميركية خلال لقاء جمع بوتين ونتنياهو

2020/01/30 | 23:34

اخبار السعودية )- عادت الإسرائيلية - الأميركية، نعمة يسسخار، إلى إسرائيل، اليوم (الخميس)، بعد حصولها على عفو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حدث سعيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان التزم بإعادتها مع اقتراب انتخابات حاسمة لحياته السياسية.

ومثّل حضور نتنياهو إلى موسكو خلال الإفراج عن يسسخار، فرصة للبحث مع بوتين بشأن الخطة الأميركية لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، التي رفضها الفلسطينيون فيما لم تعلّق عليها موسكو بعد بشكل تفصيلي، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

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