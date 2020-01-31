الاتحاد الأفريقي: الجزائر تعرض استضافة مؤتمر للمصالحة الليبية

2020/01/31 | 00:05

اخبار السعودية )- أعلنت لجنة الاتحاد الأفريقي المكلفة إيجاد حلول للنزاع في ليبيا أن الجزائر عرضت، اليوم (الخميس)، استضافة «مؤتمر للمصالحة الوطنية» بين طرفي الأزمة.وأورد بيان ختامي للجنة التابعة للاتحاد الأفريقي بعد اجتماع عقدته في برازافيل، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «اللجنة أخذت علماً بعرض الجزائر استضافة مؤتمر للمصالحة الوطنية».فيي غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستعلّق عملياتها في مركز للاجئين في العاصمة الليبية لأنه قد يصبح هدفاً.

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