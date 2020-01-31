ماكرون: السلام يحتاج إلى طرفين ودولتين سياديتين

2020/01/31 | 00:05

اخبار السعودية )- أثار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الشكوك، اليوم (الخميس)، في احتمال حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفي نجاح خطة السلام التي كشفتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وردا على سؤال لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية عما إذا كان يؤمن بحل الدولتين، قال ماكرون إنه «يؤمن بدولتين سياديتين»، ولم يوضح ما يقصده، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ماكرون أيضا إنه لن يقدم خطته الخاصة، لكنه أشار إلى أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد تحتاج إلى جهود مضنية من أجل الانطلاق.



وردا على سؤال عن الخطة، قال: «نحتاج إلى الطرفين لصنع السلام، لا يمكن تحقيق ذلك في وجود طرف واحد».

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