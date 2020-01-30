هل استأنف العراق العمليات مع التحالف ضد داعش؟

2020/01/31 | 00:07

اخبار السعودية )- نشرت وكالة الأنباء العراقية الخميس، خبرا يفيد باستئناف العمليات مع التحالف الدولي ضد داعش، عادت لتنفي الخبر على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة عبدالكريم خلف، ثم حذفت الوكالة الرسمية العراقية الخبر

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