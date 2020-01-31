«طوارئ دولية» بعد ارتفاع إصابات «كورونا»

2020/01/31 | 01:38

اخبار السعودية )- أعلنت «منظمة الصحة العالمية» أمس، حالة «الطوارئ الدولية» بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» الجديد إلى عشرة أضعاف في أسبوع داخل الصين وانتقاله إلى أكثر من 12 دولة.

وتُعرِّف المنظمة «الطوارئ الدولية» بأنها «حدث غير عادي يشكّل خطراً على البلدان الأخرى ويتطلب استجابة منسقة».

وكانت «منظمة الصحة العالمية» قد دعت في وقت سابق، «العالم بأسره» إلى التحرك لمواجهة الفيروس، بعد أن وصل أمس عدد ضحاياه في الصين إلى 170، كما سجل أمس أكبر عدد وفيات بـ «كورونا» خلال يوم.



وفي الإجمال، تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس داخل الصين 7800.

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