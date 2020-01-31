ليبيا: تحذير أممي... واتهامات فرنسية لتركيا

2020/01/31 | 01:38

اخبار السعودية )- أعلن مصدر عسكري فرنسي أن حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» رصدت أول من أمس، قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تنقل آليات مدرعة باتجاه طرابلس.

وقال المصدر الذي نقلت تصريحاته وكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن سفينة الشحن «بانا» رست، الأربعاء في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع «مارين ترافيك» بأن السفينة كانت تُبحر أمس (الخميس)، قبالة صقلية.



وبكشفها نقل الأسلحة، تزيد فرنسا الضغط غداة تنديد الرئيس إيمانويل ماكرون، بإرسال سفن تركية تقلّ مقاتلين لليبيا دعماً لحكومة «الوفاق».

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