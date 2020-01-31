دعوات لتظاهرات كبرى في بغداد والمحافظات الجنوبية

2020/01/31 | 08:23

اخبار السعودية )- أطلق ناشطون دعوات لتظاهرة كبرى في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، وساحات الاعتصام في المحافظات الجنوبية، اليوم الجمعة، تنديدا بعمليات القتل المستمرة للمتظاهرين السلميين.الدعوات تأتي أيضاً للضغط

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