العراق.. أنظمة باتريوت لحماية الجنود الأميركيين

2020/01/31 | 09:15

اخبار السعودية )- كشف وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول الحصول على موافقة العراق لإدخال أنظمة صواريخ باتريوت للبلاد للدفاع عن القوات الأميركية، بعد هجوم إيران الصاروخي في الثامن من

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