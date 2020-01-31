إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأسترالية بسبب حرائق الغابات

2020/01/31 | 11:57

اخبار السعودية )- أعلن مسؤولون في أستراليا حالة الطوارئ في العاصمة كانبرا والمناطق المحيطة بها، اليوم (الجمعة)، تحسباً لخروج حريق غابات كبير عن السيطرة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية، حسب تقرير لوكالة «رويترز».وقال أندرو بار رئيس حكومة مقاطعة العاصمة، إن قرار إعلان أول حالة طوارئ منذ حرائق الغابات الفتاكة في عام 2003 يشير إلى خطر محتمل خلال اليومين المقبلين.وأشار مسؤولون إلى أن حريقاً يخرج عن السيطرة بجنوب المقاطعة على أعتاب كانبرا قد اتسعت رقعته إلى 185 كيلومتراً مربعاً.

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