جونسون: «بريكست» بداية لمرحلة من «التجديد» بالنسبة إلى المملكة المتحدة

2020/01/31 | 11:57

اخبار السعودية )- سيُشكّل خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي اليوم (الجمعة)، «بداية» لمرحلة من «التجديد» و«التغيير» بالنسبة إلى البلاد، حسب ما جاء في مقتطفات من خطاب يُوجّهه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى الأمّة، الساعة 22:00 ت.غ، قبل ساعة من الخروج التاريخي لبريطانيا من الاتّحاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.ويُضيف جونسون، حسب المقتطفات التي وزّعها مكتبه، «إنّها ليست نهاية، بل بداية.حان الوقت لتجديدٍ حقيقي ولتغيير وطنيّ».وسيجتمع جونسون مع وزرائه اليوم في ساندرلاند بشمال شرقي إنجلترا.

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