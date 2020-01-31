ترمب يتعهد بتحقيق انتصار ساحق على «الديمقراطيين الاشتراكيين»

2020/01/31 | 12:28

اخبار السعودية )- تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، أمام حشد في ولاية أيوا بأن يُحقّق «النصر» في نوفمبر (تشرين الثاني) «على الديمقراطيّين الاشتراكيّين»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.ونظّم ترمب مهرجاناً انتخابياً أمس في أيوا، قبل أيّام قليلة من انطلاق الانتخابات التمهيديّة للديمقراطيّين، من هذه الولاية التي لم تحسم بعد خيارها بشأن خصم الرئيس الأميركي في السباق إلى البيت الأبيض.ومِن دي موين، عاصمة هذه الولاية الريفيّة التي تلعب دوراً حاسماً في الانتخابات التمهيديّة الديمقراطيّة، ندّد الرئيس الأميركي بـ«جنون اليسار الراديكالي».

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