بومبيو يجري محادثات مع زيلينسكي حول مكافحة الفساد في أوكرانيا

2020/01/31 | 12:28

اخبار السعودية )- يجري وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو محادثات في كييف، اليوم (الجمعة)، خلال أول زيارة له إلى أوكرانيا، الدولة التي تعد في صلب محاكمة الرئيس دونالد ترمب أمام مجلس الشيوخ بهدف عزله.ويُتوقع أن تؤكد الزيارة التي كانت مقررة مطلع يناير (كانون الثاني) وأُرجئت بسبب التوترات في الشرق الأوسط، الدعم الأميركي لأوكرانيا في نزاعها مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد، وأيضا في جهودها لمكافحة الفساد.

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