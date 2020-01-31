2020/01/31 | 13:35

اخبار السعودية )- ندد المرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني، الجمعة، باستخدام القوة ضد المتظاهرين في العراق، مؤكداً أنه قد سال الكثير من الدماء البريئة في الأشهر الأربعة الماضية.وأعلن السيستاني، في خطبة الجمعة التي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يندد باستخدام القوة ضد المتظاهرين في العراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني يندد باستخدام القوة ضد المتظاهرين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).