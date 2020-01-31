إردوغان يلوّح بعملية عسكرية في إدلب

2020/01/31 | 14:00

اخبار السعودية )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الجمعة)، أن تركيا قد تشن عملية عسكرية جديدة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إذا لم يجر التوصل إلى حل للوضع في المنطقة فوراً.وأكد، في أنقرة، أن بلاده لا تستطيع التعامل مع تدفق جديد للاجئين، وفق وكالة رويترز.ويأتي كلام إردوغان فيما يتزايد القلق من تدفق موجة لاجئين جديدة على تركيا وسط هجمات قوات النظام السوري المدعومة من روسيا في المحافظة التي تنتشر فيهاا فصائل معارضة مسلحة ويقيم فيها حوالى ثلاثة ملايين سوري.وكان إردوغان قد قال الأربعاء إن صبر تركيا إزاء الهجمات بدأ ينفد واتهم روسيا بخرق الاتفاقات التي تهدف إلى تهدئة الصراع في المنطقة.

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