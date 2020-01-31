2020/01/31 | 14:00

اخبار السعودية )- في اكتشاف مدهش وفريد من نوعه، عثر علماء أميركيون على بقايا قرش عمره 330 مليون عام داخل كهف «الماموث» الشهير بولاية كنتاكي الأميركية.

ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد وجد العلماء بقايا 15 إلى 20 نوعاً مختلفاً من أسماك القرش في الكهف، بما في ذلك رأس قرش أبيض كبير الحجم كانت تبرز جزئياً من الصخور.

وأوضح العلماء أن هذه الرأس يبلغ عمرها حوالي 330 مليون عام، أي في فترة ما يعرف باسم «عصر المسيسيبي»، وهو العصر الذي كانت فيه المحيطات تغطي معظم أجزاء أميركا الشمالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على بقايا قرش عمره 330 مليون عام) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على بقايا قرش عمره 330 مليون عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).