العراق.. توافد أعداد المتظاهرين لساحات التظاهر في بغداد

2020/01/31 | 14:37

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بتوافد أعداد المتظاهرين إلى ساحات التظاهر في بغداد، الجمعة، فيما أُتخذت إجراءات احترازية في الناصرية لتأمين المتظاهرين.يأتي ذلك بعد أن أطلق ناشطون دعوات لتظاهرة كبرى في

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